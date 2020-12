Ona zapraszała na "masaż", on okradał klientów. "Scenariusz z nieoczekiwanym zwrotem akcji"

Jak przekazał Robert Koniuszy, oficer prasowy z Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Mokotów, do zdarzenia doszło kilka dni temu w jednym z wilanowskich domów. - 26-letni mężczyzna wraz ze swoją o cztery lata starszą żoną postanowili w nieuczciwy sposób zarobić trochę gotówki. Do swojego mieszkania wabili mężczyzn pod pretekstem usługi masażu. Z ogłoszenia zamieszczonego w internecie wynikało, że nie będzie to usługa zdrowotna, tylko bardziej osobliwa, o nieco kuszącym charakterze - powiedział Koniuszy.

Policjant przekazał, że para miała dla swoich klientów przygotowany scenariusz z nieoczekiwanym zwrotem akcji. Najpierw żona, ubrana w koronkową bieliznę i perukę zapraszała obcego mężczyznę do jednego z pomieszczeń i "zabierała się do finalizacji usługi". Wtedy – jak ustalili policjanci – do pokoju miał wbiegać jej mąż w stroju pracownika ochrony, kamizelce kuloodpornej i kominiarce na głowie. 26-latek był wyposażony w kajdanki i policyjną pałkę. - Mężczyzna demonstrował swoją wściekłość i groził klientom pobiciem, a następnie zmuszał do oddania pieniędzy. Klient zawstydzony swoimi zamiarami wobec żony uzbrojonego furiata oddawał gotówkę i uciekał ze spodniami w ręku – powiedział komisarz Koniuszy.