Pijany kierowca uderzył w bariery. Miał sądowy zakaz prowadzenia

Jak dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, do zdarzenia doszło w czwartek, po godzinie 21 w Wierzbicy, koło Serocka, na drodze krajowej numer 62 w kierunku Wyszkowa. Kierowca citroena uderzył w bariery. - Jak udało mi się ustalić, kierowca był pijany. W kajdankach doprowadzono go do radiowozu - podaje nasz reporter.