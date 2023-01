"Ogłuszył i zakopał dwa młode psy". Nie udało się ich uratować

czytaj dalej

We wtorek rano w Przasnyszu (Mazowieckie) doszło do tragicznego wypadku. Pędzący ulicą daewoo lanosem kierowca uderzył bokiem w słup energetyczny. Auto owinęło się wokół słupa. Na miejscu zginął 43-letni pasażer, a kierowca trafił do szpitala.