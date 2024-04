Zjechał z drogi, uderzył w przepust, nie żyje

Wypadek na drodze krajowej numer 7 w miejscowości Wielogóra. Jak podała policja z Radomia, 42-letni mężczyzna trafił do szpitala, gdzie zmarł.

Do zdarzenia doszło w środę około godziny 5 nad ranem. Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Radomiu otrzymał wtedy zgłoszenie o wypadku w Wielogórze.

"Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący pojazdem marki Ford jadąc w kierunku Warszawy z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi do przydrożnego rowu i uderzył w betonowy przepust. W wyniku zdarzenia 42-letni kierowca został przewieziony do szpitala, gdzie na skutek poniesionych obrażeń zmarł" - podała w komunikacie Komenda Miejska Policji w Radomiu. I zaapelowała o "ostrożność, przestrzeganie przepisów i dostosowanie prędkości do warunków na drodze".