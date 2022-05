Opóźnia się ekstradycja "Froga" do Polski

W piątek brytyjski sąd miał podjąć decyzję w sprawie ekstradycji Roberta N. "Froga" do Polski. Tak się jednak nie stało. Potrzebne są jeszcze informacje od prokuratury.

Robert N. był obecny na sali

W przeciwieństwie do poprzednich etapów procesu ekstradycyjnego, które miały charakter wstępny i trwały kilka minut, tym razem posiedzenie Westminster Magistrates' Court, sądu, który zajmujące się wszystkimi sprawami ekstradycyjnymi z Anglii, trwało ponad półtorej godziny, a Robert N. był obecny na sali. Na pytania zadawane przez sędzię, prokuratora i obrońcę odpowiadał poprzez tłumaczkę. Powiedział, że "częściowo zgadza się" z tym, że wyjechał do Wielkiej Brytanii, by uniknąć więzienia w Polsce, które w jego opinii byłoby "niesłuszne". Potwierdził też, że miał świadomość, iż miał orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.