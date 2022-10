Wiadukt kolejowy w Wieliszewie gotowy. Pociągi SKM wracają do Radzymina

Zakończyła się budowa wiaduktu kolejowego w Wieliszewie związana z rozbudową drogi krajowej numer 61 pomiędzy Legionowem i Zegrzem. Od 2 listopada pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej znów dojadą do Radzymina.

O zakończeniu budowy wiaduktu poinformował w poniedziałkowym komunikacie warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Około godziny 14 włączone zostało napięcie w sieci trakcyjnej nad torem nr 1 linii kolejowej na szlaku Wieliszew – Radzymin. "Umożliwi to przywrócenie ruchu pociągów" - informują drogowcy.

Powrót pociągów SKM do Radzymina

Zakończenie budowy wiaduktu oznacza powrót na szlak pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej do Radzymina. "Od środy, 2 listopada zostaną przywrócone w dni powszednie kursy do Radzymina. Pociągi SKM ponownie będą dojeżdżać do stacji Nieporęt, Dąbkowizna i Radzymin" - czytamy w komunikacie na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.