"Nie dla kolei, co dzieli". Protest przeciwko linii do Centralnego Portu Komunikacyjnego

Ponad sto osób protestowało w Wieliszewie (powiat legionowski) przeciwko budowie trasy kolejowej do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

"Nie dla kolei, co dzieli. Gmina Nieporęt", "Nieporęt mówi: nie tędy", "Zielony Nieporęt, zielona przyszłość" – między innymi takie transparenty przynieśli protestujący. Zebrali się przy ulicy Modlińskiej, przy parafii Przemienienia Pańskiego.

W ten sposób mieszkańcy protestowali przeciw budowie torów dla szybkiej kolei do Centralnego Portu Komunikacyjnego , który ma powstać w Baranowie. Planowane trasy szybkich pociągów przetną 180 powiatów. Budowa w wielu przypadkach oznacza burzenie istniejących budynków.

Czekają na uwagi

Wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała uspokajał, że klamka jeszcze nie zapadła. Na uwagi w sprawie tras kolejowych spółka CPK czeka do 10 marca. Wnioski i opinie można zgłosić na stronie konsultacje.cpk.pl.

Prezes spółki CPK Mikołaj Wild zapewniał, że to dopiero pierwszy etap konsultacji. Po zebraniu uwag w internecie o nowej sieci kolejowych tras, przedstawiciele spółki będą rozmawiać w terenie.

Tory do lotniska to jedno, samo lotnisko to drugie. Propozycje konkretnych lokalizacji portu mamy poznać w przyszłym roku. Budowa lotniska między Łodzią a Warszawą ma ruszyć w 2023 roku. Pod koniec 2027 roku ma odlecieć z niego pierwszy samolot.