Policja: zaprószył ogień w piwnicy, okradł właścicielkę posesji i uszkodził kilka aut. 21-latek z zarzutami

Policjanci z Legionowa zatrzymali młodego mężczyznę podejrzanego o podłożenie ognia w jednym z domów na terenie gminy Wieliszew, kradzież rozbójniczą oraz uszkodzenie pięciu aut. 21-latek trafił do aresztu.

Jak przekazała Justyna Stopińska z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, do wszystkich zdarzeń doszło w ubiegłym tygodniu. - Mundurowi najpierw otrzymali zgłoszenie o pożarze w jednym z domów oraz kradzieży rozbójniczej. Jak wynikało z relacji świadków, młody mężczyzna wtargnął do domu pokrzywdzonej, zaprószył ogień w pomieszczeniach piwnicznych oraz skradł pieniądze i złota biżuterię. Kiedy pokrzywdzona próbowała nie dopuścić do kradzieży, mężczyzna odepchnął ją powodując uraz głowy u kobiety. Napastnika próbowali ująć przypadkowi świadkowie, jednak ten oddalił się z miejsca - zrelacjonowała Stopińska.