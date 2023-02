Wypadek na budowie, poszkodowanego do szpitala zabrał helikopter LPR

Mężczyzna spadł podczas prac prowadzonych na budowie koło Legionowa. Przyjechali strażacy, lądował też helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala.

Do wypadku doszło w Wieliszewie koło Legionowa. - Mężczyzna na budowie spadł i stracił przytomność. Kiedy nasze zastępy dojechały na miejsce mężczyzna odzyskał przytomność. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał go do szpitala - przekazał Łukasz Szulborski ze straży pożarnej w Legionowie.