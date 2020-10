Zderzył się z betoniarką, spadł z nasypu. Zablokowana droga w Wieliszewie

Jak dodaje, na miejsce zdarzenia zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej, policję i pogotowie. - Kierowca samochodu osobowego został zabrany do szpitala - mówi Szulborski. I podkreśla, że był on jedyną osobą poszkodowaną w tym zdarzeniu.

Betoniarka niezdolna do dalszej jazdy

- Samochód osobowy wpadł do lasu. Był wyciągany z zarośli dźwigiem, który załadował go na ciężarówkę - opisuje Mateusz Szmelter z tvnwarszawa.pl. Ostrzega też kierowców przed utrudnieniami w ruchu. - Droga jest zablokowana. W betoniarce urwało się przednie lewe koło. Jest niezdolna do dalszej jazdy. Przyjechała tu zapasowa betoniarka oraz sprzęt do przepompowania betonu, przed odholowaniem jej z miejsca zdarzenia - wyjaśnia.