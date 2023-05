Wypadek podczas wycieczki rowerowej. 10-latek wyjechał na jezdnię, potrącił go samochód

Kierująca próbowała uniknąć zderzenia

- Kobieta, która opiekowała się dziećmi, zwróciła im uwagę, aby zjechały na pobocze, gdy zauważyła nadjeżdżające pojazdy. Podczas gdy kierująca seatem wyprzedzała rowerzystów, 10-latek nagle wyjechał na środek jezdni. Kierująca próbowała uniknąć zdarzenia. Zjechała na lewą stronę drogi, a następnie do przydrożnego rowu, niestety mimo to doszło do zdarzenia - opisała sierżant sztabowa Monika Jakubowska, rzeczniczka policji w Płocku. I dodała: - Chłopiec z ciężkimi obrażeniami został zabrany do szpitala. Badanie na zawartość alkoholu wykazało, że zarówno kierująca jak i opiekunka dzieci były trzeźwe.