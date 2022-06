Wiadomo, kto przygotuje dokumenty dla pierwszego odcinka Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej

Przetarg na wykonawcę opracowania studium dla dwóch odcinków OAW: od DK 92 do S7 na południe od Warszawy oraz od DK92 do S10 ogłoszono w grudniu ubiegłego roku. W lutym otwarto oferty. Jak informuje GDDKiA, w przypadku drugiego zachodniego odcinka obwodnicy (DK92-S10) wciąż "trwają prace komisji przetargowej zmierzające do wybrania najkorzystniejszej oferty".