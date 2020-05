Węziej na S8 od poniedziałku. Prace na oddanej dwa lata temu obwodnicy Marek

Kilka dni utrudnień

"Prace po nierzetelnym wykonawcy"

Obwodnica Marek została otwarta dla kierowców pod koniec grudnia 2017 roku. Mają oni do dyspozycji około 15 kilometrów dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej - od węzła Marki do włączenia w przebieg S8, za węzłem Radzymin. Zdaniem GDDKiA, konsorcjum z Sallini Polska w roli lidera nie wywiązało się z zapisów kontraktu.

Obwodnicę ma dokończyć firma Strabag. Wartość umowy zawartej w listopadzie ubiegłego roku to około 166 milionów złotych. Prace mają trwać do wiosny 2021 roku. Węzeł Wołomin znajduje się na odcinku obwodnicy, który budowała włoska firma Astaldi (fragment za węzłem Kobyłka do węzła Radzymin). Będzie nieczynny, dopóki nie zostanie do niego doprowadzony nowy odcinek drogi wojewódzkiej numer 635. Za jego budowę odpowiada urząd marszałkowski.