Pijana jechała z trójką małych dzieci w samochodzie. Inny kierowca odebrał jej kluczyki

29-latka miała problemy z ruszeniem autem z miejsca i włączeniem się do ruchu. Gdy nagle zatrzymała samochód, inny kierowca zabrał jej kluczyki. Kobieta wraz z trójką dzieci opuściła pojazd i schowała się na zapleczu jednego z lokali. Okazało się, że prowadziła auto po pijanemu i to jej kolejny taki "wyczyn" w ciągu ostatnich trzech tygodni.

Zgłoszenie wpłynęło do policjantów z Węgrowa w środę, 12 lipca. "Zgłaszający oświadczył, że zauważył kobietę, jadącą samochodem wraz z trójką dzieci. Jej zachowanie mogło wskazywać na to, że jest pod wpływem alkoholu. Kobieta miała problemy z ruszeniem pojazdem z miejsca i włączeniem się do ruchu. Po przejechaniu kilkudziesięciu metrów kobieta zatrzymała pojazd. Właśnie wtedy świadek odebrał kluczyki kierującej, uniemożliwiając dalszą jazdę" - poinformował w komunikacie starszy sierżant Rafał Bałdyga z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.