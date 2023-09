Kierowca wjechał autem w dwie działaczki podczas politycznego festynu. Sprawą zajmuje się policja

Na szczęście nie miała na nogach letniego obuwia

Twierdzi, że nie zrobił tego umyślnie

- To 73-letni mieszkaniec powiatu węgrowskiego. Był trzeźwy. Nie przyznaje się do umyślnego najechania na piesze. Tłumaczył, że przeciskał się autem wśród obecnych tam osób, aby znaleźć miejsce parkingowe. Z całą pewnością faktem jest, że był na drodze, która została wyłączona z ruchu ze względu na imprezę okolicznościową – mówi komisarz Marcin Góral z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.

Ratownicy opatrzyli nogę

– Ustalamy też świadków, których było tam niemało. Czynności prowadzimy w kierunku artykułu 160 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności – zaznacza policjant.

- Opatrzyli mnie i chcieli wieźć do szpitala, ale odmówiłam, bo wiedziałam, że nie doszło do złamania. Jestem teraz w domu, mam owiniętą nogę i dochodzę do siebie po tym, co się stało – mówi Małgorzata Dąbrowska.