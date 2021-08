Podczas spaceru zauważył węża. "Prawdopodobnie ten 30-centymetrowy maluch uciekł z hodowli"

Mieszkaniec Wawra podczas wieczornego spaceru natknął się na węża. Strażnicy miejscy schwytali gada i zawieźli do warszawskiego zoo.

We wtorek wieczorem mieszkaniec ulicy Korkowej, podczas spaceru, natknął się na węża. Na szczęście gad nie był duży i poruszał się bardzo powoli. Mężczyzna wezwał Ekopatrol Straży Miejskiej.

To był wąż zbożowy

Strażnicy schwytali węża i zawieźli go do Centrum CITES na terenie warszawskiego ogrodu zoologicznego. Okazało się, że jest to całkowicie niejadowity wąż zbożowy albinos, bardzo często spotykany w hodowlach. "Prawdopodobnie ten 30-centymetrowy maluch uciekł z hodowli lub został przez właściciela porzucony" - powiedział Jerzy Jabraszko ze Straży Miejskiej.