"Zakręcaj, zbieraj, oszczędzaj". W stolicy trwa kampania "Szanuj wodę"

We wtorek w Warszawie termometry mają pokazywać prawie 30 stopni Celsjusza, a w kolejnych dniach ma być jeszcze cieplej. W stolicy od soboty trwa miejska kampania "Szanuj wodę".

Jak informuje tvnmeteo.pl, wtorek upłynie w Warszawie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia z rozpogodzeniami. Późnym popołudniem i wieczorem niebo będzie bezchmurne. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy 28 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać i w południe wyniesie 1008 hPa.

Meteorolodzy przewidują, że wysokie temperatury utrzymają się przez kilka dni, tymczasem ratusz apeluje do warszawiaków, by w trakcie codziennych czynności postępowali zgodnie z zasadą: "Szanuj wodę" – zakręcaj, zbieraj, oszczędzaj.

Kampania ratusza

Od soboty w różnych miejscach stolicy można zobaczyć charakterystyczne niebieskie plakaty. Grafika z symboliczną kroplą to element kampanii ratusza zachęcającej do oszczędzania wody.

Akcja "Szanuj wodę" ma zachęcać mieszkańców Warszawy, by każdy z uwagą przyjrzał się swoim codziennym nawykom. Chodzi o zakręcanie kranu podczas mycia zębów, branie prysznica zamiast kąpieli w wannie czy korzystanie z perlatorów w kranach. Wodę zebraną w czasie opadów można wykorzystać do podlewania przydomowych ogródków czy roślin doniczkowych. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w 2020 r. ilość opadów w Warszawie wyniosła 645 litrów na metr kwadratowy w skali roku. Oznacza to, że na dach o powierzchni 70 m kw. przez rok spadło około 36 tysięcy litrów wody. Przy założeniu maksymalnej retencji, można byłoby zebrać nawet średnio 100 litrów wody na dobę.

Grafiki z hasłami "Szanuj wodę" eksponowane będą przez dwa tygodnie m.in. w multimedialnej galerii na stacji metra Świętokrzyska, na miejskich rowerach Veturilo, w komunikacji miejskiej, na zewnętrznych nośnikach reklamowych oraz w internecie.

"Zmniejszenie zużycia to nie tylko pomoc dla przyrody, ale także jeden ze sposobów walki z globalnym ociepleniem. Dostarczenie wody do sieci i jej podgrzanie wymaga zużycia energii. Dlatego im mniej wody zostanie wykorzystane, tym mniejsze będzie zapotrzebowanie na energię, a zatem węgiel czy gaz do jej produkcji. Co ważne, niższe zużycie wody przekłada się na niższe rachunki dla mieszkańców" - zaznaczył ratusz jednocześnie uspokajając mieszkańców, że wody w kranach nie zabraknie.

Każdy mieszkaniec stolicy zużywa średnio około 130 litrów wody dziennie.

Zbierają deszczówkę

Większość wody wykorzystywanej w polskich gospodarstwach domowych pochodzi z wód głębinowych lub powierzchniowych. Odnawialność tych zasobów bezpośrednio związana jest z opadami. Dlatego tak ważne są retencja i wykorzystanie deszczówki. "By promować tego rodzaju inwestycje, stolica od lat udziela dotacji na budowę urządzeń do zatrzymywania wód opadowych i roztopowych. Tylko w 2021 roku przyznano 483 dotacje o łącznej wartości 1,7 mln zł. Za tę kwotę wykonano niemal 940 zbiorników i blisko 100 urządzeń retencyjno-rozsączających" - przekazał ratusz.

Plakat akcji Szanuj wodę" UM Warszawa

Również w ramach miejskich inwestycji powstają urządzenia wykorzystujące deszczówkę. Jednym z przykładów jest np. świeżo uruchomiony parking "Parkuj i jedź" PKP Żerań, gdzie deszczówka zbierana przez system odwodnienia nie trafia bezpośrednio do kanalizacji, ale jest odprowadzana do gruntu na całej działce poprzez drenaż rozsączający. Retencji sprzyja również zazielenianie torów tramwajowych. W stolicy ich długość wynosi już 27 km.

W ramach budżetu obywatelskiego przy urzędzie dzielnicy Wola wybudowano instalację do zbierania deszczówki. Woda wykorzystywana jest do podlewania zieleni wokół budynku. Od dwóch lat Zarząd Oczyszczania Miasta zużywa wodę z miejskich basenów do czyszczenia ulic. W 2021 roku dzięki wodnemu recyklingowi zaoszczędzono 2,4 mln litrów wody.

Autor:kz/gp

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl