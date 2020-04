"Czarny weekend w historii pogotowia w czasie epidemii". Pięcioro pracowników zakażonych

Po otrzymaniu pozytywnych wyników, w weekend ruszyła weryfikacja, kto mógł mieć kontakt z zakażonymi i powinien zostać objęty kwarantanną. W niedzielę wieczorem spowodowało to wyłączenie z systemu ratownictwa ponad 10 załóg pogotowia.

- To jednak jest duży wyłom, zwłaszcza że dotyczy zarówno pracowników medycznych, jak i pracowników działu logistyki i wsparcia. Jeśli chodzi o ten weekend, to tak naprawdę można powiedzieć, że był to czarny weekend w historii pogotowia w czasie epidemii - przyznał w rozmowie z reporterką TVN24 Karol Bielski, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans".