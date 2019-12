Warszawski sylwester bez fajerwerków. "Eksplozje sztucznych ogni stresują zwierzęta"

- Rok temu podjąłem decyzję, że na warszawskim sylwestrze nie będzie fajerwerków, bo płoszyły one nasze zwierzęta. Większość czworonogów była chyba z tego zadowolona, w związku z tym w tym roku taka sama decyzja. Na warszawskim sylwestrze nie będzie fajerwerków. Chcemy dać dobry przykład i liczymy na wsparcie mieszkańców. Pomóżmy wspólnie zwierzakom - tłumaczył swoją decyzję Rafał Trzaskowski. I zachęcał do wrzucania na profile w mediach społecznościowych zdjęć i nagrań zwierzaków z hasztagiem #WarszawaNieStrzela.

Mieszkańcy mogą zgłosić przypadek znalezienia zagubionego czworonoga do straży miejskiej. Funkcjonariusze odwożą zaczipowane zwierzęta pod adres właściciela. Ekopatrol przekazuje je także do specjalistycznych placówek, między innymi do schroniska Na Paluchu, ośrodka CITES czy Ptasiego Azylu, a także lecznic weterynaryjnych, współpracujących ze strażą.