Stołeczni na zielono. Warszawska policja kupi elektryczne radiowozy

Stołeczni policjanci szykują się do zakupu pierwszych ekologicznych radiowozów. Szukają samochodów w typie kombi, które rozpędzą się do minimum 160 kilometrów na godzinę. - Nie są kupowane z myślą o pościgach - zastrzega komenda.

Nie mniej niż 160 kilometrów na godzinę

I dodaje, że będą to małe kompaktowe samochody, przeznaczone dla komórek sztabowych i do spraw nieletnich. Radiowozy będą też służyły dzielnicowym. - To nie są samochody kupowane z myślą o pościgach - zastrzega Mrozek. - W pionach operacyjnym czy ruchu drogowego, gdzie pojawia się konieczność działań pościgowych, nadal będziemy korzystać z samochodów z tradycyjnymi silnikami spalinowymi - wyjaśnia.

"Dobry przykład proekologicznych działań"

Najpierw Szczecin, potem Kielce

Wśród nowych pojazdów znalazł się Nissan e-NV200 wykorzystywany do przewozu psów służbowych. Jak informowała wtedy Policja Zachodniopomorska, nowe auta mogą wjeżdżać na tereny, gdzie zabronione jest korzystanie z silników spalinowych. Pozostałe pięć aut to osobowe Nissany Leaf.

Rok później, w grudniu 2019 roku, cztery elektryczne radiowozy trafiły do Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. tu także postawiono na Nissana - model Leaf II. Będą one wykorzystywane w służbie patrolowej przez policjantów pionu prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, a także komend powiatowych w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Starachowicach. "150-konny silnik pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km w 7,5 sekundy i rozwinięcie maksymalnej prędkości do ponad 140 km/h. Auto przy pełnym naładowaniu może przejechać blisko 300 kilometrów"- informowali funkcjonariusze.