Zmiany w rozkładzie jazdy WKD. W soboty pociągi nie pojadą między Podkową a Grodziskiem

Zmieniony rozkład jazdy będzie obowiązywał do 8 do 31 sierpnia 2022 roku. Modyfikacje dotyczą całodziennej siatki połączeń, zarówno w dni powszednie, jak i w soboty, niedziele i święta. "Niektóre pociągi zmieniły godziny odjazdów, zaś w poszczególnych porach dnia zmianie uległa cykliczność wyprawiania kursów. Przedmiotowe zmiany dotyczą nie tylko odcinek objęty rozbudową linii kolejowej WKD o drugi tor, ale także odcinek od Podkowy Leśnej do Warszawy" - ostrzega przewoźnik.