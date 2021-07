Skrzyżowanie było płaskie jak stół, ale powstała niebezpieczna "hopka". Zmian nie będzie

Na miejsce pojechał nasz reporter Tomasz Zieliński. - Wybrzuszenie widać z daleka. Potwierdzam, że "hopka" jest również wyraźnie wyczuwalna podczas przepisowej jazdy. Bezwzględnie należy stosować się do znaku ograniczenia prędkości. Przy szybszej jeździe może dojść do niebezpiecznych sytuacji – ostrzega Zieliński. Zaznacza, że wielu kierowców ma już świadomość istnienia górki, ponieważ wyraźnie zwalnia przed skrzyżowaniem. Ale nie każdy wie, bo nie wszyscy jeżdżą tam regularnie.

Powstanie "hopki" jest powiązane z tunelem

"Ulica Płaskowickiej w rejonie skrzyżowania jest wyniesiona w stosunku do istniejącego ciągu o około 40-60 cm. Wynika to z konieczności dopasowania do spadku tunelu znajdującego się pod ulicą. Dodatkowo, na skrzyżowaniu zmienił się układ pierwszeństwa dróg w stosunku do stanu sprzed inwestycji" - tłumaczy w mailu do redakcji Tarnowska. "Obecnie skrzyżowanie nie funkcjonuje jeszcze według docelowej organizacji ruchu" - zastrzega.