W Warszawie spłonął lucid air. Co to za auto

Lucid air to wielka rzadkość na naszych drogach. Egzemplarz, który spłonął, był zarejestrowany w Polsce, i według Marcina Orzepińskiego z TVN Turbo to prawdopodobnie jedyny taki samochód w naszym kraju.

To, co zwraca szczególną uwagę, to możliwości tego auta. Według strony producenta oferowana w USA wersja Grand Touring ma zasięg ponad 830 km, tymczasem naładowanie samochodu, tak by wystarczyło na 322 km (200 mil), zajmuje tylko 12 minut. Rozpędzenie się do 100 km/h zajmuje mu 2 sekundy.