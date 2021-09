Warszawianka Roku 2021. "Dziesięć nominowanych kobiet, to dziesięć powodów do dumy dla miasta"

Dziesięć kobiet zostało nominowanych w plebiscycie Warszawianka Roku 2021. Wśród nich między innymi Marta Lempart, Katarzyna Augustynek (Babcia Kasia), Wanda Traczyk-Stawska i Lusia Żagałkowicz. Motywem przewodnim tegorocznej edycji konkursu jest nadzieja. Głos na swoją faworytkę można oddać do 22 października.

Warszawianka Roku to plebiscyt honorujący kobiety, które swoją działalnością społeczną lub zawodową w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promowania Warszawy. Pośród nominowanych do nagrody w tym roku znalazło się 10 kobiet: Marta Lempart - liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, Katarzyna Augustynek (Babcia Kasia) - "ikona protestów ulicznych w Warszawie" - jak napisał stołeczny ratusz, Wanda Traczyk-Stawska - harcerka Szarych Szeregów, uczestniczka Powstania Warszawskiego, przewodnicząca Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy, z której inicjatywy powstała na przykład Izba Pamięci dokumentująca Rzeź Woli i powstańcze losy cywilnej ludności Warszawy, Agnieszka Kępka - współzałożycielka i koordynatorka działań organizacji pomocowej dla osób w kryzysie bezdomności, zainicjonowana przez warszawskich buddystów, Marina Hulia - nauczycielka, działaczka społeczna, opiekująca się uchodźcami, seniorami oraz osobami w kryzysie bezdomności, Agnieszka Sikora - autorka ponad trzystu reportaży radiowych i telewizyjnych o tematyce społecznej, Kamila Górniak - pomysłodawczyni i współzałożycielka Fundacji SMA, która wspiera osoby chore na rdzeniowy zanik mięśni oraz ich opiekunów, Olga Kozierowska - dziennikarka biznesowa, działaczka społeczna i mentorka. Od 12 lat wspiera rozwój zawodowy i osobisty kobiet w Polsce, Magdalena "Lusia" Żagałkowicz - resocjalizatorka i aktywistka walcząca o polepszenie losu osób w kryzysie bezdomności, prowadzi Fundację "Serce Miasta", Sylwia Chutnik - pisarka, aktywistka feministyczna i varsavianistka, autorka książki "Miasto zgruzowstałe. Codzienność Warszawy w latach 1954–1955". Aktywna popularyzatorka czytelnictwa.

Trzaskowski: dziesięć powodów do dumy dla naszego miasta

- Po raz pierwszy zorganizowaliśmy plebiscyt w 2018 roku, w setną rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych, aby oddać należny szacunek kobietom w naszym mieście. Dzisiaj, kiedy ich prawa są kwestionowane, widzimy jeszcze wyraźniej, jak ważne jest docenienie roli kobiet, które są silne, otwarte i bezkompromisowe. Kobiet, których odwaga pozwala Warszawie się zmieniać, pomaga jej stawać się lepszym miejscem do życia dla nas wszystkich - mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Dziesięć kobiet nominowanych w tegorocznej edycji plebiscytu Warszawianka Roku to dziesięć powodów do dumy dla naszego miasta - dodał.

Tytuł Warszawianki Roku 2021 zostanie przyznany zarówno za działalność na rzecz stolicy, jak i realizację działań na rzecz promowania wartości, takich jak: tolerancja, wybitne osiągnięcia w swojej dziedzinie, działalność na rzecz kobiet, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnej.

- To, że Warszawa jest miastem przyjaznym, tolerancyjnym i otwartym dla wszystkich jest wielką zasługą odważnych, zdecydowanych, energetycznych, otwartych, pracowitych, ale i wrażliwych kobiet. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia - podkreślała wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji Warszawianki Roku jest nadzieja. Jak wyjaśnia ratusz, to "pretekst do rozmowy, kto i co daje dziś nadzieję warszawiakom". Działania 10. nominowanych do nagrody kobiet mają pokazywać, jak konsekwencją można zmienić otaczający nas świat. Podczas ogłoszenia nominacji każda z nich otrzymała grafikę wykonaną przez Martę Frej.

Warszawianka Roku 2021. Kiedy i jak głosować?

Głosy na Warszawiankę Roku 2021 można oddawać: elektronicznie, za pomocą formularza znajdującego się na stronie warszawiankaroku.um.warszawa.pl, podczas wydarzeń miejskich, których lista zostanie opublikowana na profilu wydarzenia na Facebooku lub papierowo, za pomocą formularza dostępnego na stronie warszawiankaroku.um.warszawa.pl. Wypełniony formularz można wysłać elektronicznie na adres: warszawiankaroku@um.warszawa.pl lub dostarczyć pocztą lub osobiście do Biura Marketingu Miasta na ul. Senatorskiej 36, 00-095 Warszawa, p. 203, z dopiskiem "Warszawianka Roku" na kopercie.

Głosować można przez najbliższy miesiąc - do 22 października (w przypadku głosowania internetowego do godz. 23:59, a w przypadku głosowania papierowego do godz. 16:00). Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone 9 listopada podczas uroczystej gali.

