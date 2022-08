Pociągi Varsovia mogą we wrześniu zabrać pierwszych pasażerów

Pasażerowie będą wkrótce mogli skorzystać z nowych pociągów metra. Prawdopodobnie w połowie września zostaną one dopuszczone do eksploatacji. Metro Warszawskie zapowiada, że składy pojawią się na pierwszej i drugiej linii.

Wiosną Metro Warszawskie prowadziło testy nowych pociągów Skoda Varsovia. Nocą wyjeżdżały one na tory pierwszej linii, by sprawdzać funkcjonowanie hamulców i innych systemów. Spółka podaje, że składy przeszły już testy i badania. - Producent złożył w piątek dokumenty do Urzędu Transportu Kolejowego. W tej chwili trwa procedura - przekazała Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego.

Nowe pociągi metra

Varsovia to jednoprzestrzenny, sześciowagonowy pociąg, który zabierze na pokład 1500 pasażerów. Jest w nim 230 miejsc siedzących - po 33 miejsca w wagonach czołowych oraz po 41 miejsc w wagonach wewnętrznych. Wnętrze zaprojektowano tak, aby ułatwić podróżowanie różnym grupom pasażerów i dostosowano do przewozu osób z niepełnosprawnościami, wózków dziecięcych i rowerów.

Jest strefa przeznaczona do dłuższych podróży. Znajdują się w niej dwa rzędy sześcioosobowych siedzeń i liczne ekrany informacyjne. Kolejna strefa została zaprojektowana z myślą o szybkiej wymianie pasażerów. To przestrzeń znajdująca się najbliżej drzwi wagonów. Jest tutaj dużo miejsc stojących, pionowy uchwyt pośrodku oraz wiele uchwytów bocznych.

Przetarg na dostawy nowych, jednoprzestrzennych składów metra został rozstrzygnięty w październiku 2019 roku, a umowa na dostawę podpisana została 30 stycznia 2020 roku. Łączna wartość zakupu to ponad 1,3 miliarda złotych. Zgodnie z kontraktem Skoda wyśle do Warszawy 37 nowych pociągów, a Metro Warszawskie ma prawo do zamówienia kolejnych ośmiu w ramach opcji. Pierwszy pociąg Skoda Varsovia przyjechał do Warszawy pod koniec kwietnia.