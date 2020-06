Powstańcy warszawscy w obronie osób LGBT. "Nie ma zgody na poniżanie mniejszości seksualnych"

"Wprowadza się tragiczną w skutkach narrację"

"Krzywda ludzka, szykany i poniżanie nie są warte korzyści politycznych"

Związek Powstańców Warszawskich i Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego apelują do polityków, by ci zakończyli dzielenie społeczeństwa. Zauważają też, że "krzywda ludzka, szykany i poniżanie nie są warte korzyści politycznych". Apel zakończony został słowami historyka i byłego więźnia obozu Auschwitz Mariana Turskiego, który w 75. rocznicę wyzwolenia obozu apelował : "nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek mniejszość jest dyskryminowana". "My nie będziemy" - deklarują autorzy listu.

"Każdy ma swoją godność"

Słowa polityków PiS skomentowała także uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. - To coś, co jest obrażające ludzką godność. Ja takiej wypowiedzi nie potrafię skojarzyć z wolnym krajem. Tak mówili Niemcy o Żydach. My to byliśmy podludzie, a oni, to byli już nieludzie. To jest faszyzm, który odmawia człowiekowi z powodu jego inności prawa do tego, żeby go szanować - podkreśliła Traczyk-Stawska.