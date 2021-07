Po tragicznym wypadku na przejściu dla pieszych obiecywali zwężenie ulicy Sokratesa. Ruszają prace

Zamknięte zostaną wyjazdy z ulic Petofiego i Tołstoja na ulicę Sokratesa. Zalecany jest objazd do ulicy Wolumen i Wólczyńskiej. Wjazdy na parking w rejonie ulicy Balzaka i naprzeciwko ulicy Kaliszówka zostaną zawężone do pięciu metrów i będą funkcjonowały zarówno jako wjazd i wyjazd. Wyjazd z ulicy Szekspira w ulicę Sokratesa będzie możliwy wyłącznie w prawo. Po stronie ulicy z numerami parzystym chodnik zostanie zwężony do około dwóch metrów. Na całej długości ulicy będzie obowiązywał zakaz parkowania. Taka organizacja będzie obowiązywać do końca sierpnia, po czym ruch zostanie przełożony na przebudowaną jezdnię.

Jak zmieni się ulica Sokratesa?

Gdy projektowali zmiany, doszło do kolejnych potrąceń

Po tragicznym wypadku z 2019 roku, zmiany na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych obiecywali prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i premier Mateusz Morawiecki. Pierwszy z nich zapowiedział gruntowną przebudowę ulicy Sokratesa oraz pakiet zmian, które miały objąć całe miasto. Deklarował kontynuację audytów przejść dla pieszych bez sygnalizacji i ich doświetlanie, a także objęcie strefą tempo 30 niemal 2/3 miejskich ulic, uspokajanie ruchu przez budowę rond i zwężanie jezdni. Prezydent Trzaskowski zamierzał też apelować do rządu w sprawie zmiany przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszych czy możliwości ustawiania przez gminy fotoradarów (odebrano im to prawo).

W czasie gdy projekt był już w BPMiT, doszło do kolejnych potrąceń. Pod koniec stycznia samochód uderzył w pieszą na pasach przy skrzyżowaniu z ulicą Kaliszówka. Kobieta trafiła do szpitala. Tydzień później poszkodowana została kobieta przechodząca przez przejście przy skrzyżowaniu z Wólczyńską. Ale tym razem była tam sygnalizacja świetlna. Policja wyjaśnia, kto się do niej nie dostosował. Tymczasem urzędnicy apelują, by nie porównywać tego zdarzenia do poprzednich ze względu na różnice w organizacji ruchu w miejscu wypadku.