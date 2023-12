Zwęzili jednię na popularnym mostku, mieszkańcy narzekają. "Kierowcy muszą się przyzwyczaić"

Apelują o usunięcie zwężenia

Pod postem zaroiło się od komentarzy mieszkańców, którzy apelują do drogowców o usunięcie zwężenia. "Też przejeżdżałam tamtędy dzisiaj dwa razy, ledwo się zorientowałam, że ta wysepka tam jest i musiałam gwałtownie hamować przed mostkiem. Wcześniej dało się minąć, teraz nie wiadomo, jakie zasady panują, bo znaku nie widziałam. Do demontażu to coś i to na cito" - napisała internautka.