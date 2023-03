Policja: swoją ofiarę wypatrzył w tramwaju, wyciągnął jej z kieszeni telefon i wysiadł 

Areszt dla sprawcy

Od poszkodowanej zostało przyjęte zawiadomienie, a do śledztwa włączyli się operacyjni z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu z Woli. Niedługo po tym przy współpracy ze stołecznymi wywiadowcami doszło do zatrzymania mężczyzny w Śródmieściu. - 46-latek wychodził z tramwaju, wpadł prosto w ręce wywiadowców i został doprowadzony do komendy na Woli - dodała Sulowska.