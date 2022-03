ZTM szuka kierowców. Nowe przepisy ułatwią zatrudnienie uchodźców z Ukrainy

Kierowcy zawodowi z Ukrainy mogą przedłużyć w Polsce świadectwa pracy i podejmować na ich podstawie zatrudnienie - informuje stołeczny ratusz. Osoby z prawem jazdy kategorii D mają szanse na stanowiska u stołecznych przewoźników, którzy ogłosili właśnie rekrutację. W życie weszły też przepisy pozwalające na prowadzenie na terenie naszego kraju pojazdów na podstawie uzyskanych w Ukrainie uprawnień i dokumentów.

Urzędnicy tłumaczą, że przepisy dotyczące kierujących pojazdami zostały znowelizowane na podstawie postanowień Ustawy o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. "Do końca 2022 roku obowiązywać będą przepisy, dzięki którym obywatele Ukrainy posiadający prawo jazdy wydane na terytorium tego kraju nie muszą go wymieniać na polskie prawo jazdy. Tym samym zawieszone zostały przepisy obligujące Ukraińców do uzyskania takiego dokumentu w ciągu sześciu miesięcy od daty uzyskania prawa pobytu" - informuje ratusz.

Nowe przepisy weszły w życie 26 marca 2022 roku, ale zgodnie z ustawą mają moc obowiązywania do 24 lutego 2022 roku, czyli od momentu ataku Rosji na Ukrainę. Oznacza to, że ukraińskie prawa jazdy, które utraciły ważność po 24 lutego, również będą honorowane do końca roku.

Łatwiej załatwią formalności także kierowcy zawodowi. Osoby zainteresowane pracą w transporcie drogowym nie muszą martwić się utratą ważności świadectwa kierowcy. "Świadectwa, które utraciły ważność po 24 lutego 2022 roku, z mocy prawa będą uznawane do końca 2022 roku. Ponadto przedsiębiorcy, którzy zatrudnią Ukraińców, będą mogli wystąpić do Głównego Inspektora Transportu Drogowego o wydanie takiego dokumentu, według uproszczonej procedury" - wyjaśnia urząd miasta.

Stołeczni przewoźnicy szukają kierowców

Ratusz poinformował w poniedziałek, że warszawscy operatorzy autobusowi poszukują kierowców posiadających prawo jazdy kategorii D. Nowych pracowników szukają Arriva, Michalczewski, Miejskie Zakłady Autobusowe, Mobilis i PKS Grodzisk Mazowiecki.

Udział w rekrutacji mogą brać również obywatele i obywatelki Ukrainy. Wymagane jest prawo jazdy kategorii D oraz znajomość języka polskiego.

W komunikacie ratusza czytamy, że osoby, które nie maja prawa jazdy kategorii D, ale chciałyby zostać kierowcą autobusu mogą skorzystać z bezpłatnego szkolenia wraz z kwalifikacją. Aby je uzyskać, należy zarejestrować się jako bezrobotny w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy i mieć skończone 24 lata. Po ukończeniu kursu osoby te otrzymają zaświadczenie, a po zdaniu egzaminu świadectwo kwalifikacji, które umożliwi pracę w zawodzie. Osoby z Ukrainy mogą ubiegać się o udział w kursie dopiero po 185 dniach od momentu przybycia do Polski.

"Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do pośredników pracy w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 171B (stanowiska: A, B, C, D), ul. E. Ciołka 10A (pok. 202, 203, 204, 205, 215, 216, 217, 218) i Młynarskiej 37A. Przed wizytą należy wydrukować i wypełnić wniosek. Wnioski można także składać w kancelariach Urzędu Pracy przy ulicy Grochowskiej 171B i ulicy E. Ciołka 10A. Są one czynne w godz. 8.00-15.00" - podaje ratusz.

Autor:kk/r

Źródło: tvnwarszawa.pl