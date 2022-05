Większe wpływy z biletów komunikacji. Ale do stanu sprzed pandemii wciąż daleko

Rok 2021 w stołecznej komunikacji miejskiej był nieco lepszy niż poprzedni, ale sytuacja wciąż nie powróciła do stanu sprzed pandemii. Wzrosła liczba pasażerów i sprzedanych biletów. Do miejskiej kasy wpłynęło 585 milionów złotych z opłat za przejazdy, to ponad 30 milionów więcej niż w roku poprzednim.

Zarząd Transportu Miejskiego opublikował najnowszy raport roczny. "W 2021 roku komunikacją miejską podróżowało 809,4 miliona pasażerów. Sprzedano prawie 79,3 miliona sztuk biletów. W porównaniu z wcześniejszym rokiem, liczba osób korzystających z transportu zbiorowego wzrosła o 11,4 procent, a sprzedanych biletów o 35,5 procent. Pojazdy transportu publicznego, podobnie jak w latach ubiegłych, przejechały ponad 230 milionów wozokilometrów (wozokilometr to jednostka miary oznaczająca drogę przebytą przez pojazd komunikacji miejskiej w określonym czasie - red.)" - podano w raporcie.

- Z wielką przyjemnością i radością obserwujemy powrót pasażerów do komunikacji miejskiej, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że nadal dużo brakuje do stanu z ostatniego roku przed pandemią koronawirusa - przyznaje dyrektorka ZTM Katarzyna Strzegowska, cytowana w raporcie. Z wyliczeń ZTM wynika, że w 2019 roku komunikacją miejską podróżowało o ponad 1,2 miliarda osób więcej niż w 2021 roku, co stanowi ponad 32 procent. Wpływy ze sprzedaży biletów wyniosły wówczas 979 milionów złotych.

Pasażerowie najczęściej wybierają autobusy

Tak jak w latach poprzednich pasażerowie najchętniej podróżowali autobusami (49,44 procent), tramwajami (22,96 procent) i metrem (22,31 procent). Najmniejszym zainteresowaniem cieszyła się kolei - pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej podróżowało 1,80 procent osób, a Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej - w ramach oferty Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD - 3,5 procent.

Jak wynika z raportu, w godzinach porannego szczytu komunikacyjnego w 2021 roku na ulice wyjeżdżało 1,5 tysiąca autobusów i 414 tramwajów oraz 54 pociągi metra i 20 pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej. Liczba ta nie zmieniła się w porównaniu z latami poprzednimi.

Tramwaje były bardziej punktualne (91,5 procent) niż autobusy (80,7 procent).

Szacunkowa liczba pasażerów WTP w 2021 roku ZTM

Coraz więcej osób korzysta z oferty Warszawskich Linii Turystycznych. W 2021 roku przewiozły one o ponad sześć tysięcy pasażerów więcej, niż w przed pandemicznym 2019 roku. 130,5 tysiąca osób wybrało się nimi na wycieczkę. Z promów skorzystało 107,5 tysiąca osób, a 2,4 tysiąca popłynęło statkiem do Serocka.

Warszawskie Linie Turystyczne w 2021 roku ZTM

Sprzedali więcej biletów niż w 2020 roku

W ubiegłym roku sprzedano prawie 80 milionów biletów. To o 35 procent więcej niż w 2020 roku. Najpopularniejsze okazały się bilety czasowe (ponad 41 milionów sztuk) i jednorazowe (ponad 32 milionów złotych). Pasażerowie kupili także ponad trzy miliony biletów długookresowych i półtora miliona krótkookresowych.

Sprzedaż biletów WTP w ostatnich trzech latach ZTM

Liczba sprzedanych biletów nie różni się znacząco w porównaniu z ostatnim rokiem przed pandemią. Jednak odnotowano mniejsze zainteresowanie biletami długo- i krótkookresowymi.

Do miejskiej kasy z tytułu sprzedaży biletów wpłynęło 585 milionów złotych, o ponad 30 milionów więcej niż w roku poprzednim. Pasażerowie najchętniej kupowali bilety w biletomatach stacjonarnych (33,47 procent), mobilnych (27,06 procent) i przez aplikacje na smartfony (20,25 procent). "Dane te potwierdzają trend obserwowany od kilku lat, czyli wzrost popularności kanałów bezobsługowych, dostępnych całą dobę, takich jak biletomaty i aplikacje" - zaznaczono w raporcie. "Jednocześnie z roku na rok maleje zainteresowanie punktami, do których trzeba się specjalnie udać po bilety, czyli na przykład kiosków albo sklepów" - dodano.

Liczba sprzedanych biletów WTP w 2021 roku ZTM

Inwestycje ZTM w 2021 roku

ZTM wylicza też w raporcie inwestycje, które zakończyły się w 2021. - Jesienią, wspólnie z Tramwajami Warszawskimi, zakończyliśmy budowę trasy tramwajowej do Winnicy. Wydłużyliśmy trasy dwóch linii tramwajowych do nowej pętli. Mieszkańcy Winnicy, Nowodworów i Tarchomina szybko dojeżdżają teraz do pierwszej linii metra i centrum Warszawy. W sąsiedztwie pętli tramwajowej wybudowaliśmy także autobusową, co usprawniło przesiadki - powiedziała cytowana w raporcie dyrektor ZTM Katarzyna Strzegowska.

Zakończono też prace nad kolejnym parkingiem P+R na Białołęce przy przystanku kolejowym Warszawa Żerań. Jednocześnie trwały prace nad kolejnym parkingiem przesiadkowym - na Ursynowie, w sąsiedztwie przystanku kolejowego Warszawa Jeziorki.

Parkingi P+R w stolicy - stan w roku 2021 ZTM

W 2021 roku rozpoczęły się prace nad nową pętlą autobusową na ulicy Ostroroga. Zastąpi ona pętlę Młynów, która jest niewystarczająca dla kilku autobusów przegubowych.

- Po raz pierwszy wdrożyliśmy w kilku miejscach w Warszawie priorytety w sygnalizacji świetlnej. Dzięki temu pojazdy nie tracą czasu na czerwonym świetle, a pasażerowie szybciej docierają do celu - wskazała Strzegowska.

Nowy tramwaj hyundai na trasie z dziennikarzami Nowy tramwaj hyundai | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Nowy tramwaj hyundai | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Nowy tramwaj hyundai | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Nowy tramwaj hyundai | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Nowy tramwaj hyundai | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Nowy tramwaj hyundai | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Nowy tramwaj hyundai | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

- Do Warszawy dotarły pierwsze ze 123 zamówionych przez Tramwaje Warszawskie składów wyprodukowanych przez Hyundai Rotem. Miejskie Zakłady Autobusowe systematycznie przyjmowały dostawy stu autobusów zasilanych gazem. Dzięki temu największy warszawski operator autobusowy wysyła obecnie na ulice 500 pojazdów nisko- i zeroemisyjnych. Jednocześnie powstawały nowe pociągi dla Szybkiej Kolei Miejskiej i Metra Warszawskiego. Operator kolejowy zamówił 21 składów, z których kilka już wozi warszawiaków i mieszkańców aglomeracji. W Ostrawie i Pilźnie trwa z kolei montaż 37 pociągów, które już niebawem będą obsługiwały drugą linię metra - podkreślił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Nowy pociąg Metra Warszawskiego jest już w stolicy Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl

Intensywne prace prowadzone były przy linii M2 na ostatnim odcinku wschodnim i przedostatnim zachodnim. Planowane terminy zakończenia prac budowlanych to czerwiec (Bemowo) i wrzesień (Targówek) 2022 roku. Jednocześnie trwały prace przygotowawcze do budowy trzeciej linii metra. W ramach pierwszego etapu inwestycji planowana jest na Pradze Południe ośmiokilometrowa trasa biorąca początek przy gotowej już stacji M2 Stadion Narodowy.

Plany Metra Warszawskiego na rok 2022 ZTM

ZTM odnotował ponadto, że MZA i Tramwaje Warszawskie uruchomiły w ubiegłym roku sklepy internetowe z komunikacyjnymi gadżetami.

Autor:kk/b

Źródło: PAP