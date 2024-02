Umówił się z 16-letnią dziewczyną, do mieszkania wciągnęło go dwóch mężczyzn

Został zwabiony do mieszkania i wciągnięty do środka przez dwóch mężczyzn. Grożono mu nożem oraz metalową rurką i zabrano pieniądze. Policja zatrzymała dwóch 22-latków oraz 16-latkę.

- Wynikało z nich, że umówił się z dziewczyną w mieszkaniu. Kiedy był na miejscu został wciągnięty przez dwóch mężczyzn do środka, którzy grozili mu nożem i metalową rurką, zażądali pieniędzy - opisała w komunikacie nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV. Policjantka dodała, że napastnicy zabrali pokrzywdzonemu 1500 złotych, następnie wyrzucili go z mieszkania i uciekli.

Policjanci znali drogę ucieczki dwóch osób. Ułatwiło to zatrzymanie 16-letniej kobiety i 22-letniego mężczyzny. Również drugi 22-latek, który uciekł w innym kierunku, wpadł w ich ręce. - Okazało się, że mężczyzna miał przy sobie narkotyki i dokument należące do innej osoby - dodała Sulowska. Obaj mężczyźni trafili do policyjnej celi, a nieletnia do policyjnej izby dziecka.