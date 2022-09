Warszawskie zoo zbiera żołędzie i orzechy laskowe. Wzbogacą menu zwierząt

W sobotę rozpoczyna się zbiórka żołędzi, prowadzona przez Warszawski Ogród Zoologiczny. Natomiast przez cały rok można przynosić do zoo orzechy laskowe. Obdarowane zwierzaki będą zachwycone, a ich opiekunowie bardzo wdzięczni - podkreślają pracownicy zoo.

Tej jesieni, jak co roku warszawskie zoo zbiera dla swoich zwierząt żołędzie i orzechy. Tegoroczna jesienna akcja trochę różni się od tych z poprzednich lat – nie jest prowadzona zbiórka orzechów włoskich. - Orzechy włoskie zoo ma w ilościach wystarczających na całoroczny zapas. Przyjmowane są jedynie żołędzie i orzechy laskowe. Kasztanów zwierzęta nie jedzą, więc zoo ich wcale nie zbiera i nie zbierało - przekazał w komunikacie Warszawski Ogród Zoologiczny.

Żołędzie zbierane są od 24 września do 2 października, z kolei orzechy laskowe można przynosić przez cały rok. Przysmaki dla zwierzaków można dostarczać od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 7-19, przy wejściach od strony Ratuszowej i mostu Gdańskiego.

Zebrane żołędzie i orzechy posłużą jako urozmaicenie menu dla żubrów, jeleni sika, antylop, żyraf, małp i ursona. Ogród zoologiczny prosi by przynoszone żołędzie i orzechy laskowe były suche, zdrowe, bez zanieczyszczeń i bez owadów w środku. - Spleśniałe, zgniłe albo zanieczyszczonych ziemią mogłyby zaszkodzić zwierzętom i zepsuć resztę zbiorów! - przestrzega zoo.

Zbiorka charytatywna, wejściówek nie będzie

Prowadzona zbiórka ma charakter charytatywny i edukacyjny. - Za dary nie są wydawane vouchery ani darmowe wejściówki do warszawskiego zoo. Obdarowane zwierzaki będą zachwycone, a ich opiekunowie bardzo wdzięczni - poinformowano. Celem akcji jest także edukacja dotycząca żywienia zwierząt, chęć rozwijania zachowań proekologicznych, wrażliwości na los zwierząt oraz nauka wykorzystywania zasobów przyrody.

Zoo zbiera żołędzie i orzechy od ponad 40 lat. Dawniej zbiórka miała charakter raczej lokalny - warszawiacy w trosce o zwierzęta przynosili dary jesieni do zoo, a akcja trwała od końca lata aż do zimy. Za torbę żołędzi lub orzechów można było nieodpłatnie odwiedzić zoo. To nieaktualne.