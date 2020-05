Niedźwiedzie opuściły wybieg po incydencie z podtapianiem. "Dochodzą do siebie po narkozie"

Nie zobaczymy już dwóch niedźwiedzic na wybiegu przy alei "Solidarności". We wtorek rano Mała i Sabina zostały przeniesione na teren ogrodu zoologicznego. Nie wiadomo jeszcze, co stanie się ze słynnym miejscem. Dwa lata temu mieszkańcy proponowali, by zmienić je w ogólnodostępny skalny ogród.

Decyzja o zabraniu niedźwiedzi z wybiegu na terenie Parku Praskiego była pokłosiem ubiegłotygodniowego incydentu z udziałem pijanego mężczyzny, który wtargnął na jego teren. Na antenie TVN24 Andrzej Kruszewicz, dyrektor Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego tłumaczył, że "przeprowadzka" misiów podyktowana jest względami bezpieczeństwa i obawami o to, że nieodpowiedzialne zachowanie 23-latka może znaleźć naśladowców.

"Nasze dwa niedźwiedzie z warszawskiego zoo zostały już przeniesione do wnętrza ogrodu. Bezpieczne i spokojne, u boku trzeciego misia, dochodzą do siebie po narkozie" - poinformowała we wtorek rano Karolina Gałecka, rzeczniczka urzędu miasta.

Niedźwiedzie Sabina i Mała już tam nie wrócą. Obie są w sędziwym wieku - około 37 lat. Mają za sobą przeszłość cyrkową. W ubiegłym roku na wybiegu mieszkała jeszcze trzecia niedźwiedzica Tatra, która urodziła się na nim w 1981 roku. Jednak ze względu na problemy z poruszaniem się została jesienią przeniesiona na płaski wybieg w zoo.

Co stanie się z wybiegiem?

Wybieg dla niedźwiedzi z lat 50. to jeden z charakterystycznych punktów Pragi Północ, ale też całej stolicy. Nie brakowało jednak sytuacji, gdy spokój zwierząt był zakłócany. - Dwa lata temu był taki przypadek, że ktoś wszedł na wybieg i próbował zrobić sobie selfie. Z kolei przed kilkunastoma latami ktoś nagi wbiegł tam w trampkach, biegał między niedźwiedziami, po czym wybiegł. Z kolei 30 lat temu do wybiegu wrzucono ludzkie zwłoki - wspominał Andrzej Kruszewicz w rozmowie z TVN24. Niskie ogrodzenie od strony Trasy W-Z sprawiało też, że ludzie wrzucali do fosy jedzenie albo odpadki.

O to, co stanie się w przyszłości z tym miejscem zapytaliśmy stołeczny ratusz. - Trudno jednoznaczne odpowiedzieć, jak miałby wyglądać wybieg. W pierwszej kolejności skupiliśmy się na zapewnieniu bezpieczeństwa zwierzętom po tym dramatycznym wydarzeniu. Kluczowa była tu kwestia logistyki i bezpiecznego przeniesienia ich na wybieg wewnątrz ogrodu zoologicznego. Na dalszym etapie będziemy analizować, jak możemy zagospodarować to kultowe dla warszawiaków i prażan miejsce - powiedziała Karolina Gałecka.

Przypomniała też, że wraz z całym Parkiem Praskim został on wpisany do rejestru zabytków. Ochrona konserwatorska będzie miała znaczenie podczas planowania sposobu zagospodarowania tej przestrzeni. - Jeżeli tylko będzie możliwość uwzględnienia głosów mieszkańców w tym procesie, przeprowadzimy konsultacje - dodała.

Pomysł na zmianę funkcji wybiegu pojawił się już dwa lata temu, gdy Zarząd Zieleni zapytał mieszkańców, jak powinna wyglądać zieleń na praskich ulicach - Targowej, Jagiellońskiej i alei "Solidarności". W stworzonej na podstawie zebranych głosów koncepcji zaproponowano przekształcenie go w ogólnodostępny ogród skalny z pomnikiem miśków. W planie zaznaczono, że wciąż otaczałaby go fosa wypełniona roślinnością wodną. Przed wybiegiem powstałby też skwer.

Szarpał i podtapiał niedźwiedzia

W ostatni czwartek 23-latek wtargnął na teren wybiegu. Podczas ucieczki przed niedźwiedziem, wskoczył do wody. Gdy zwierzę weszło za nim do fosy, mężczyzna zaczął się z nim szamotać i je podtapiać. Po wszystkim został przewieziony do szpitala na badania. Poza kilkoma otarciami, nie doznał innych obrażeń. Został też przebadany alkomatem. Policja podała, że miał półtora promila w wydychanym powietrzu. Dzień później usłyszał dwa zarzuty: znęcania się nad zwierzętami i zakłócenia miru. - 23-latek przyznał się do popełnienia obu tych czynności, wyraził skruchę i wyjaśnił, że znajdował się pod wpływem alkoholu i nie jest w stanie w sposób racjonalny wytłumaczyć swojego zachowania - mówił nam rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś. Mężczyzna zgodził się dobrowolnie poddać karze zaproponowanej przez prokuratora. - Chodzi o ograniczenie wolności do dwóch lat w postaci wykonywania prac na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie oraz nawiązkę finansową w wysokości pięciu tysięcy złotych na cele związane z ochroną zwierząt - wymieniał Saduś.

