Smakołyki, kosze, ozdoby świąteczne. Zwierzęta czekają na prezenty

Zachęcają do naturalnych materiałów

Zoo zachęca do tego, by ozdoby były wykonane z naturalnych materiałów, żeby ich wykonanie było jak najbardziej ekologiczne - m.in. z szyszek, gazet, tektury, słomy, bibuły, owoców. Można również pobrać szablony bombek ze strony internetowej ogrodu zoologicznego. Ważne, żeby zawieszki były duże.

Ozdoby można przynosić do zoo codziennie od 14 do 31 grudnia w godzinach otwarcia zoo, czyli od godz. 9 do 14.30, a w weekendy od godz. 9 do 15.