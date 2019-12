Drogowe podsumowanie roku. Skończyli pięć dużych inwestycji, każda była opóźniona

Żołnierska

Marynarska

A ta od początku była pechowa. Problemy pojawiły się jeszcze przed rozpoczęciem prac. Najpierw drogowcy nie mogli wejść na teren w pobliżu węzła z drogą ekspresową S79. Działki trzeba było przejąć od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Z kolei w miejscu torowiska problemy sprawiała magistrala cieplna - wymagała położenia nowych rur. Gdy to się udało, prace przy pętli tramwajowej zostały odłożone do maja 2018 roku ze względu na sezon grzewczy.

Początkowo, poszerzona Marynarska miała być gotowa w lipcu 2018 roku. Ale termin się przesunął. Od początku 2019 roku drogowcy naliczają wykonawcy kary za opóźnienie. - Obecnie to około dwóch milionów złotych. Jednak nie jest to kwota ostateczna - zaznacza Gajewska.

Jak tłumaczyła nam we wrześniu rzeczniczka ZMID, od tego wydarzenia uzależnione były dalsze kroki zmierzające do formalnego ukończenia Marynarskiej. - Dopiero wtedy (po otwarciu wiaduktu - red.) będzie można zlikwidować tymczasowe przejście przy Postępu, dobudować brakujący fragment pasa oddzielający jezdnie i wystąpić o pozwolenie na użytkowanie Marynarskiej i kładki dla pieszych - tłumaczyła Gajewska.

Głębocka

Mieszkańcy z niecierpliwością czekali też na zakończenie przebudowy Głębockiej. Wielokrotnie zwracali nam uwagę na uciążliwości związane z ruchem jednokierunkowym, utrudnienie dojazdu do pobliskich osiedli i powolne tempo prac. Gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, już od lutego mogliby korzystać z poszerzonej jezdni na odcinku od Podwójnej do Berensona. Tak się jednak nie stało. Pod koniec ubiegłego roku termin oddania inwestycji do użytku przesunięto na sierpień 2019. Później ZMID informował, że na otwarcie poczekamy jeszcze dłużej - do ostatniego kwartału tego roku.