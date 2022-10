W trzy miesiące "dług" urósł z 20 do 390 tysięcy. Mężczyzna został pobity, zatrzymano trzy osoby

Do żoliborskiego komisariatu zgłosił się mężczyzna, który poinformował, że w garażu podziemnym został pobity przed nieznanych mu mężczyzn. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że jeden z jego współpracowników twierdził, że jest mu winien 20 tysięcy złotych. Kwota ta w ciągu trzech miesięcy wzrosła do prawie 390 tysięcy złotych. Przez ten okres mężczyzna, jego rodzina i znajomi mieli być nękani przez nieznane im osoby.

Policyjny pościg, aucie atrapy broni

Jak dodaje, kilka dni temu funkcjonariusze chcieli zatrzymać pojazd do kontroli, jednak gdy tylko kierowca zorientował się, że ma do czynienia z policjantami, zaczął uciekać. - Po krótkim pościgu w rękach policji był 53-letni kierowca. Podczas przeszukania samochodu policjanci ujawnili dwie atrapy broni, kajdanki oraz RMG (ręczny miotacz gazu - red.), a w mieszkaniu kominiarki, RMG oraz środki odurzające. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu - dodaje rzeczniczka.