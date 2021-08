Naprawiali nieczynny kanał melioracyjny, na środku jezdni ułożyli kostkę brukową

W ostatnich tygodniach lipca na fragmencie jezdni ulicy Rydygiera pojawiła się łata z kostki brukowej. To pozostałość po pracach wykonywanych przez MPWiK. Mieszkańcy zastanawiają się, czy taka prowizorka pozostanie na stałe. Jak się okazuje, to celowy, tymczasowy zabieg zapobiegający opadaniu gruntu pod jezdnią.

Zdjęcie załatanego kostką brukową fragmentu ulicy Rydygiera na Żoliborzu opublikował w ubiegłym tygodniu na swoim profilu radny tej dzielnicy Łukasz Porębski. Komentujący wpis zastanawiali się, skąd w zasadzie wzięła się kostka brukowa na środku asfaltowej jezdni. Czy jest to zwykła łata? A może nie do końca udany próg zwalniający?

Jest to tymczasowe rozwiązanie, stosowane podczas nagłych awarii instalacji podziemnych, np. pęknięcia rury ciepłowniczej. Po usunięciu awarii najprostszym i najszybszym sposobem na uzupełnienie ubytku w asfalcie jest położenie kostki brukowej. Zabruk pełni również rolę techniczną, bo zanim docelowa nawierzchnia zostanie odtworzona, podłoże musi się ułożyć i osiąść. W przeciwnym razie jezdnia mogłaby się zapaść.

Naprawiali nieczynny kanał melioracyjny

Jak zaznaczył Smółka odtworzenie jezdni może nastąpić po wydaniu decyzji przez zarządcę ulicy - w tym przypadku urząd dzielnicy Żoliborz i jest ono poprzedzone wykonaniem tzw. zabruku". - Rozwiązanie to jest stosowane ze względów bezpieczeństwa i ma na celu utwardzenie gruntu i upewnienie się, że w miejscu usunięcia awarii nie dojdzie do kolejnego obniżenia jezdni lub jej uszkodzenia w wyniku procesu osiadania. Po wydaniu decyzji o odtworzeniu jezdni w ul. Rydygiera przez zarządcę terenu MPWiK przystąpi do wykonania tego zadania - dodał przedstawiciel wodociągowców.