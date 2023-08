Zamalowali grafikę z Ireną Sendlerową. "Po prostu szkoda"

"Nie można powiedzieć, że była to dobra decyzja"

W rozmowie z Polską Agencją Prasową podkreślił, że w tej sprawie ważny jest kontekst. - Ten mural powstał w ramach projektu "Kobiety Woli", wspólnie ze Spółdzielnią Socjalną Wola. To było takie miejsce, które przez wiele lat wspierało osoby z niepełnosprawnościami. Wtedy ta "matronka" miała tam sens. Ta cała sytuacja pokazuje, że nie ma przypadków i po prostu to nie jest miejsce dla Ireny Sendlerowej - powiedział. Podkreślił, że jest to przykre, bo murale o tematyce żydowskiej bardzo szybko znikają albo trudno, żeby w ogóle się pojawiły.

Oświadczenie właścicieli kawiarni

"Niektórzy przypisują nam brak szacunku do idei stojących za Ireną Sendlerową, czego dowodem miało być zamalowanie jej wizerunku. Pojawiają się nawet szokujące dla nas oskarżenia o antysemityzm. Jest to dla nas nie do pomyślenia i podczas zmiany aranżacji nawet nie przyszło nam do głowy, że ktoś to może tak odebrać" - napisali. "Jako osoby odpowiedzialne za prowadzenie lokalu realizujemy swoją wizję tego miejsca, m.in. przyjaznego młodzieży i troszczącego się o jej bezpieczeństwo, tak jak to robiła Irena Sendlerowa" - dodali.