Znikają barierki sprzed Sejmu

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali przewiezieni z warszawskiego aresztu do innych zakładów karnych - ustalił dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński. Syn Kamińskiego - Kacper Kamiński - napisał w mediach społecznościowych, że jego ojciec trafił do Radomia, a Wąsik "do Ostrołęki". Chodzi o miejscowość Przytuły Stare, gdzie znajduje się zakład karny. Do Radomia z interwencją udali się posłowie PiS Jerzy Polaczek i Jarosław Sellin. - Uzyskaliśmy informację i potwierdzenie, że rzeczywiście poseł na Sejmie Rzeczypospolitej posiadający immunitet, nasz kolega, były minister Mariusz Kamiński przebywa w tym areszcie, w celi szpitalnej - poinformował Sellin.