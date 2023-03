Usłyszał zarzut prowadzenia auta pod wpływem substancji psychotropowej. Znany aktor wyjaśnia: zażyłem leki

W czwartek aktor Antoni K. usłyszał zarzut kierowania samochodem pod wpływem substancji psychotropowej. Grozi mu do dwóch lat więzienia. W piątek K. wydał oświadczenie, w którym tłumaczy, że 15 godzin wcześniej zażył leki na bazie marihuany medycznej, "w oparciu o zalecenia lekarzy".

- Antoni K. został w czwartek przesłuchany i usłyszał zarzut kierowania samochodem osobowym pod wpływem substancji psychotropowej w postaci delta-9-tetrahydrokannabinolu - przekazała w czwartek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz. - Podejrzany nie przyznał się do zarzutów. Złożył wyjaśnienia - dodała. Delta-9-tetrahydrokannabinol występuje w konopiach indyjskich.

Zażywa leki na bazie THC zalecane przez lekarza

W piątek na Instagramie Antoni K. opublikował oświadczenie, w którym odniósł się do postawionego mu zarzutu. "Stało się dla mnie powinnością, by w obecnej sytuacji podjąć rolę rzecznika pacjentów medycznej marihuany, u których THC utrzymuje się w płynach ustrojowych nawet przez kilka dni od ostatniego zażycia i nie jest to związane z upośledzeniem zdolności prowadzenia pojazdów" - pisze K.