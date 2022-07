W paczce z Kolumbii znaleźli hamak nasączony kokainą. Miał trafić do mieszkańca stolicy

Kokainą nasączona była skóra hamaka

W trakcie kontroli funkcjonariuszom pomagał pies Aza, wyszkolony do wykrywania zapachu środków odurzających. Jak wyjaśnia Pasieczyńska, to on wskazał przesyłkę zawierającą narkotyki. - Okazało się, że hamak to przemytnicza skrytka o wadze siedmiu kilogramów - podkreśliła.