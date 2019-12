Szczątki ssaka z budowy metra na Bródnie to raczej prażubr

Czaszka ssaka znaleziona w ziemi podczas prac na stacji C21 "Bródno" z dużym prawdopodobieństwem należała do prażubra. Pierwsze oceny archeologów wskazywały, że to szczątki tura.

Osiem metrów pod ziemią

O znalezieniu na budowie II linii metra szczątków potężnego zwierzęcia poinformowano dziennikarzy na czwartkowej konferencji w Warszawie. Dwa fragmenty czaszki, z czego jeden z oczodołem i częścią górnej szczęki z dwoma zębami oraz dwa rogi, budowniczowie metra znaleźli na głębokości około ośmiu metrów pod ziemią. Powołując się na wyniki pierwszego rozpoznania, sugerowano, że szczątki należą do tura.

- W świetle najnowszych ustaleń wygląda jednak na to, że mamy do czynienia z prażubrem. Ostateczna decyzja jest w rękach paleoekologów - naukowców z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Jeśli chodzi o badania żubrów, prażubrów i turów, są to najlepsi eksperci w tej dziedzinie w Polsce - powiedział w piątek zastępca dyrektora Państwowego Muzeum Archeologicznego, dr Wojciech Borkowski.