Ruchem muszą kierować ochroniarze. Galeria Młociny przebuduje ulicę

Odcinek, choć mały, jest kluczowy dla funkcjonowania układu komunikacyjnego. Przejście dla pieszych pozwalające na dotarcie z pętli do galerii bywa tak oblegane, że tworzą się korki i dochodzi do niebezpiecznych sytuacji.

"Tymczasowe rozwiązanie"

Do czasu przebudowy ulicy, zarządca galerii postanowił znaleźć chwilowy sposób na poprawę warunków na drodze.

"Aby zadbać o bezpieczeństwo w pobliżu przejścia dla pieszych obok naszego centrum handlowego, pojawiają się tam okresowo pracownicy ochrony, którzy zostali przeszkoleni przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego" - informuje biuro prasowe Galerii Młociny w komunikacie przesłanym do tvnwarszawa.pl. Zastrzega też, że pracownicy pojawiają się tam tylko wtedy, gdy zwiększa się natężenie ruchu pieszych.

Burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk zapewnił nas jeszcze w styczniu, że urząd dzielnicy został poinformowany o zamiarze wprowadzenia kierowania ruchem w rejonie galerii. - To tymczasowe rozwiązanie, które ma zagwarantować bezpieczeństwo pieszych i ruchu samochodowego. Docelowo ulica ma zostać przebudowana. Właściciel galerii zobowiązał się do sfinansowania wszystkich prac, których zakres ustalamy wspólnie - powiedział.

"Niezrozumiała decyzja"

W styczniu burmistrz Bielan zastanawiał się nad powodami decyzji ratusza, dotyczącej warunków przebudowy północnej części ulicy Zgrupowania AK "Kampinos", która towarzyszyła budowie galerii. - Niestety na etapie pozwolenia na budowę Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego przyjęło warunki optymalne dla inwestora. Dla mnie do dziś jest to niezrozumiałe, dlaczego w decyzji nie znalazło się zobowiązanie do wyremontowania całej ulicy - zaznaczył.