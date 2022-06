Większa strefa płatnego parkowania i droższy postój. Radni zdecydują w czwartek o zmianach

Opłaty za postój w SPPN są pobierane od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20. Przy obecnych stawkach parkowanie przez cały dzień, czyli 12 godzin, kosztuje 49,10 zł . Po podwyżce stawka za 12 godzin postoju wzrośnie więc do 56,80 zł .

Wyższa kara za niepłacenie za postój

Chcą zwiększyć rotację pojazdów w SPPN

Ratusz zakłada, że wpływy do miejskiego budżetu z tytułu opłat w SPPN wzrosną do 180 milionów złotych rocznie (rok wcześniej wynosiły 151 milionów złotych). Po rozszerzeniu strefy o nowe obszary przybędzie dodatkowo niemal 22 miliony złotych. Jedno miejsce ma średnio generować rocznie 3504 złote.

"Stale rosnąca liczba pojazdów samochodowych w Warszawie wymaga podjęcia działań zmierzających do przeciwdziałania dysfunkcjom w prowadzeniu racjonalnej polityki parkingowej" - czytamy w uzasadnieniu. Z danych urzędu wynika, że do 31 grudnia 2021 roku w stolicy zarejestrowanych było 2 009 458 pojazdów, co stanowi wzrost o jeden procent względem roku poprzedniego. "Nadmiar samochodów, przy opłacie niewspółmiernie niskiej do liczby pojazdów samochodowych, przyczynia się do niskiej rotacji pojazdów, wynikającej z długich okresów postoju" - dodano.