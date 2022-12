Jeden kierunek na Nocznickiego. Pół roku utrudnień

Jeden kierunek ruchu na ulicy Nocznickiego zostanie wprowadzony w czwartek 1 grudnia, na odcinku od budynku Nocznickiego 27 do ulicy Kasprowicza. Wyjazd z ulicy Lekkiej i Kaliszówka będzie możliwy wyłącznie w prawo, a z drogi wewnętrznej w rejonie Węzła Komunikacyjnego Młociny – w lewo. "Budujący kanalizację na skrzyżowaniu Nocznickiego z Kaliszówką opuszczą to miejsce do końca czwartku, 1 grudnia, aby umożliwić przejazd" - przekazał ratusz.