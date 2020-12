Zmiany w ruchu na Bemowie, Ursynowie i Mokotowie. Autobusy pojadą objazdami

Zmiany na Górczewskiej

Prace na Ursynowie

Prace u zbiegu ulic Płaskowickiej, Dereniowej i Stryjeńskich potrwają do soboty, do 14. Następnie rondo zostanie przywrócone do ruchu, a około 15 roboty przeniosą się na skrzyżowanie ulic Płaskowickiej i Pileckiego. Ulica Płaskowickiej będzie wyłączona z ruchu już na wysokości skrzyżowania z Roentgena – dalej możliwy będzie tylko dojazd do osiedla Kazury (dojazd do osiedla Hirszfelda będzie możliwy Płaskowickiej od strony ronda Stryjeńskich). Objazd zamkniętego odcinka będzie poprowadzony ulicami: Roentgena – Pileckiego – Gandhi – Dereniowa.