Zmiany w parku przy Górce Kazurce. Wykonawca zbuduje place zabaw, ścieżkę rowerową i "małpi gaj"

- Projekt realizowany przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wpisuje się w klimat tego miejsca i otuliny Lasu Kabackiego. Warszawiacy będą mieli do dyspozycji kolejną zieloną przestrzeń do wypoczynku i rekreacji. Warto podkreślić, że stawiamy na rozwiązania proekologiczne, na przykład elementy placów zabaw zostaną wykonane z materiałów przyjaznych przyrodzie - zaznacza cytowana w komunikacie ratusza Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.

Lista zmian w Parku Cichociemnych

Po przebudowie w parku powstaną nowe alejki do spacerowania i ścieżka rowerowa. Pojawią się również nowe ławki, drewniane siedziska, altana, latarnie i kosze na śmieci. Najmłodsi będą mieli do dyspozycji dwa place zabaw, zbudowane z naturalnych materiałów. Zostaną przygotowane w w dwóch strefach - nasłonecznionej i zacienionej. "Miejscem do wypoczynku na trawie będzie natomiast duża polana położona przy stoku Górki Kazurki i ulicy Ziemskiej, przecinającej park na linii wschód-zachód. Teren wcześniej zostanie wyrównany oraz oczyszczony. Dotychczasowy gruz i betonowe pozostałości zastąpią rośliny typowe dla łąki kwietnej" - zapowiadają urzędnicy.

Na mieszkańców będzie również czekała siłownia plenerowa. Przetnie ją ścieżka dydaktyczna, upamiętniająca dzieje elitarnej grupy polskich żołnierzy z czasów II wojny światowej, czyli Cichociemnych, uznawanych dziś za prekursorów polskich sił specjalnych. Przy siłowni powstanie również "małpi gaj", miejsce przeznaczone do ćwiczeń i nawiązujące do ośrodka treningowego Cichociemnych w Largo House na terenie Szkocji.

W projekcie uwzględniono też potrzeby czworonogów. Zbudowany zostanie nowy „psi park” z altaną i urządzeniami do treningu typu "agility" (to psi sport polegający na pokonywaniu treningowego toru przeszkód). Ratusz zapowiada, że zostanie on przeniesiony z obecnej lokalizacji do lasu, popularnie nazywanego "brzózkami".