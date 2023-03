Budowa tramwaju do Wilanowa. Zmiany na Belwederskiej, Spacerowej i Gagarina

Nowa organizacja ruchu zacznie obowiązywać od niedzieli, 2 kwietnia i potrwa do pierwszych tygodni maja. W związku z budową tramwaju do Wilanowa zmiany będą dotyczyły fragmentów ulic: Belwederskiej, Spacerowej i Gagarina. Zwężenia jezdni pojawią się już jednak w czwartek i piątek.

Prace przygotowawcze do wprowadzenia zmian w organizacji ruchu rozpoczną się już w czwartek, 30 marca. Lokalne zwężenia ulicy Belwederskiej pojawią się: na jezdni w stronę Wilanowa przed skrzyżowaniem ze Spacerową (na wysokości hotelu) i za ulicą Grottgera; na jezdni w stronę centrum przed skrzyżowaniem z ulicą Lądową – na tym fragmencie dostępny będzie jeden pas ruchu (zlikwidowany zostanie buspas); za ulicą Lądową kierowcy i autobusy wrócą na swoje dotychczasowe pasy.

Częściowe wyłączenie z ruchu na Belwederskiej

Wschodnia jezdnia ulicy Belwederskiej zostanie wyłączona z ruchu – od ulicy Sułkowickiej do Parkowej. Kierowcy jadący w stronę centrum, podobnie jak na wcześniejszym odcinku ulicy Belwederskiej, będą poruszali się jezdnią zachodnią, którą będą dzielili z podróżującymi w kierunku Wilanowa. Na właściwą jezdnię wrócą przed ulicą Lądową.

Kierujący się do centrum na skrzyżowaniu ze Spacerową i Gagarina będą mieli do dyspozycji lewoskręt oraz pas do jazdy prosto lub w prawo. Za skrzyżowaniem pojadą już jednym pasem ruchu.