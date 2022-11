O niedzieli korekty rozkładów jazdy na kolei. Duże zmiany w połowie grudnia 

Wiele pociągów przejedzie przez Warszawą Gdańską

Od niedzieli przez stację Warszawa Gdańska kursować będą pociągi: IC 6121 Asnyk z Wrocławia, IC 9121 z Łodzi do Warszawy, IC 1900 Boryna do Łodzi, TLK 81171 Uznam ze Świnoujścia, IC 91133 Korczak z Łodzi, IC 17100 Dionizos do Zielonej Góry, IC 1526 Moniuszko i IC 6129 Oleńka do Bydgoszczy, TLK 16100 Orzeszkowa do Jeleniej Góry, IC 1201 Czartoryski relacji Łódź – Lublin, IC 41011 Chopin w obydwu kierunkach, IC 61103 Dąbrowska relacji Wrocław Główny – Białystok, IC 4523 Skarbek relacji Koluszki – Olsztyn Główny, IC 9111 Tuwim w obydwu kierunkach, TLK 51119 Brda w obydwu kierunkach, IC 1904 Rubinstein do Łodzi, IC 14006 Silesia w obydwu kierunkach, IC 17102 Zielonogórzanin do Zielonej Góry, IC 1410 Wysocki do Katowic, IC 16104 Nałkowska relacji Białystok – Wrocław, IC 13110 Marszałek Piłsudski do Krakowa, IC 1626 Łużyce do Zgorzelca, IC 1908 Łodzianin do Łodzi, TLK 61153 Krasiński z Wrocławia, IC 9108 Łęcka z Łodzi i TLK 16152 Krasiński do Wrocławia.